ФИФА выплатит 128 тысяч долларов 7 российским игрокам, пострадавшим от банкротства своих клубов
ФИФА выплатит компенсацию 7 российским игрокам в связи с банкротством их клубов.
Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.
По его словам, ФИФА одобрила выплату 128 тысяч долларов семи российским футболистам, пострадавшим от банкротства своих команд. В это число попали бывшие игроки клубов, которые не смогли исполнить свои финансовые обязательства перед футболистами после ликвидации, в том числе «Анжи» и «Тамбова».
«Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций», – сказал Зотов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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