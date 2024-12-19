ФИФА выплатит 128 тысяч долларов 7 российским игрокам, пострадавшим от банкротства своих клубов

ФИФА выплатит компенсацию 7 российским игрокам в связи с банкротством их клубов.

Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов .

По его словам, ФИФА одобрила выплату 128 тысяч долларов семи российским футболистам, пострадавшим от банкротства своих команд. В это число попали бывшие игроки клубов, которые не смогли исполнить свои финансовые обязательства перед футболистами после ликвидации, в том числе «Анжи » и «Тамбова ».

«Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций», – сказал Зотов.