Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»

Букайо Сака высказался о желании выиграть трофей с «Арсеналом» в этом сезоне.

«Мы ничего не боимся. В последние два сезона мы боролись за чемпионство и были очень близки к победе. Мы также вернулись в Лигу чемпионов – у нас уже есть некоторый опыт там – поэтому мы чувствуем, что готовы бороться за каждый трофей. Мы действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться что-то выиграть», – сказал вингер «Арсенала ».

Также Сака рассказал о разочаровании после двух поражений в финалах Евро и двух вторых мест в АПЛ .

«Это ужасно, честно говоря. Это добавляет мне мотивации и энергии. Я хочу довести дело до конца в этом сезоне и, безусловно, поднять трофей. Ты работаешь весь сезон, и ты так близок, буквально одной рукой держишься за трофей, выходишь в финал или вот-вот выиграешь Премьер-лигу, или какой-то другой трофей, а затем проигрываешь… И вся работа за год – будто впустую.

Да, можно гордиться сезоном, прогрессом и развитием, но именно поэтому мы, как никогда, хотим сделать этот следующий шаг и выиграть что-то», – сказал Сака.