  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»
6

Сака об «Арсенале»: «Мы ничего не боимся, готовы бороться за каждый трофей. Можно гордиться прогрессом, но мы хотим сделать следующий шаг и выиграть что-то»

Букайо Сака высказался о желании выиграть трофей с «Арсеналом» в этом сезоне.

«Мы ничего не боимся. В последние два сезона мы боролись за чемпионство и были очень близки к победе. Мы также вернулись в Лигу чемпионов – у нас уже есть некоторый опыт там – поэтому мы чувствуем, что готовы бороться за каждый трофей. Мы действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться что-то выиграть», – сказал вингер «Арсенала».

Также Сака рассказал о разочаровании после двух поражений в финалах Евро и двух вторых мест в АПЛ.

«Это ужасно, честно говоря. Это добавляет мне мотивации и энергии. Я хочу довести дело до конца в этом сезоне и, безусловно, поднять трофей. Ты работаешь весь сезон, и ты так близок, буквально одной рукой держишься за трофей, выходишь в финал или вот-вот выиграешь Премьер-лигу, или какой-то другой трофей, а затем проигрываешь… И вся работа за год – будто впустую.

Да, можно гордиться сезоном, прогрессом и развитием, но именно поэтому мы, как никогда, хотим сделать этот следующий шаг и выиграть что-то», – сказал Сака.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoБукайо Сака
logoСборная Англии по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЕвро-2024
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о волевой победе над «Пэлас»: «Арсенал» показал сильный характер и огромное желание перевернуть игру»
2сегодня, 01:22
Тирни покинет «Арсенал». Клуб не активировал продление контракта защитника, его могут продать уже в январе (The Athletic)
7вчера, 22:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Миятович об Анчелотти: «Лучший тренер в истории, в «Реале» вряд ли появится кто-то похожий на него. Будут более молодые и современные тренеры, но найти кого-то с такими качествами почти невозможно»
318 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
10223 минуты назад
Федорищев о поздравлении «Акрона» в канале «Крыльев»: «Цель в том, чтобы самарский спорт был един. Хочется чтобы мы, самарцы, поздравляли тольяттинцев. И мы будем это делать»
841 минуту назад
The Friedkin Group завершила покупку «Эвертона». Дэн Фридкин предложен на пост председателя правления
1256 минут назад
Мбаппе о двух трофеях с «Реалом»: «Команда всегда важнее всего. Нужно оставаться голодными, чтобы выиграть оставшиеся пять»
8сегодня, 10:19
Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 6-я, Германия – 10-я
26сегодня, 10:07
Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)
12сегодня, 10:05
Глава Федерации Туркменистана подарил Инфантино ковер ручной работы с портретом президента ФИФА. Обсуждали развитие футбола в стране
17сегодня, 09:43Фото
Мартинес об ударе Коло-Муани в финале ЧМ-2022: «Я делал сэйвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным. В тот момент я молился: «Пусть мяч прилетит мне в лицо»
59сегодня, 09:32
За футболом следят 56% россиян от 14 до 65 лет. «Спартак» – самый популярный клуб в Москве, средний показатель симпатии к «Зениту» в России – 19% (GfK)
150сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Йорк хочет возвращения Погба в «МЮ»: «Он не пьет, следит за собой, можно рискнуть и предложить ему двухлетний контракт. Поль лучше тех полузащитников, которые есть в клубе»
4 минуты назад
«Твое место не на поле, а в зоопарке». Защитник «Монако» Синго получил расистские комментарии после удара шипами в лицо Доннаруммы
423 минуты назад
«Латышонок – лучший вратарь России в 2024 году. Акинфеев пусть отдыхает. Если бы Игорь закончил в прошлом году, назвал бы его лучшим из лучших». Кавазашвили о голкиперах
10сегодня, 10:27
Мантуан о Семаке: «Лучший тренер, с которым я работал. Сергей Богданович более жесткий и требовательный, чем бразильские тренеры»
14сегодня, 10:16
24 декабря в Москве пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»
сегодня, 10:00Реклама
«Челси» – «Шэмрок Роверс». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 09:42
Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
3сегодня, 09:28
Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»
4сегодня, 08:40
«И нет красной?» Вратарь «Лилля» Шевалье удивлен, что Синго не удалили за удар шипами в лицо Доннарумме 
18сегодня, 07:27
«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
2сегодня, 07:10
Рекомендуем