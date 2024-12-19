У Сака 22 (9+13) очка по «гол+пас» в 22 матчах сезона. Вингер «Арсенала» отдал ассист с «Кристал Пэлас»
Букайо Сака набрал 22 очка в 22 матчах сезона за «Арсенал».
Вингер «канониров» отдал ассист на гол Габриэла Жесуса через 3 минуты после выхода на замену в матче Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» (3:2).
В нешнем сезоне на счету Букайо 9 голов и 13 голевых передач во всех соревнованиях.
Подробную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем