У Сака 22 (9+13) очка по «гол+пас» в 22 матчах сезона. Вингер «Арсенала» отдал ассист с «Кристал Пэлас»

Букайо Сака набрал 22 очка в 22 матчах сезона за «Арсенал».

Вингер «канониров» отдал ассист на гол Габриэла Жесуса через 3 минуты после выхода на замену в матче Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» (3:2).

В нешнем сезоне на счету Букайо 9 голов и 13 голевых передач во всех соревнованиях.

Подробную статистику 23-летнего вингера можно найти здесь .