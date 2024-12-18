Сафонов – в запасе «ПСЖ» на игру с «Монако», Головин – в старте
Александр Головин выйдет в старте «Монако» в матче против «ПСЖ».
Парижский клуб на выезде сыграет с «Монако» в рамках 16-го тура Лиги 1.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав команды на игру. Место в воротах столичного клуба займет Джанлуиджи Доннарумма.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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