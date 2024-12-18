Колодин о «Зените»: «Если бы играл в еврокубках, за него переживали бы все российские болельщики. Но сейчас их нет, поэтому многие не очень хорошо относятся к клубу»
Денис Колодин положительно высказался о «Зените».
«Если бы «Зенит» играл в еврокубках, за него переживали все российские болельщики. Но сейчас еврокубков нет, поэтому многие не очень хорошо относятся к «Зениту».
Стратегия комплектования состава? Если бразильцы едут в Петербург, то в чем проблема? Я сейчас работаю в Казахстане, туда тяжело заманить сильных бразильцев. Хотя казахстанские клубы участвуют в еврокубках. Если «Зенит» заманивает к себе бразильцев, не играя в еврокубках, значит он хорошо делает свою работу», – сказал бывший защитник сборной России.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 2-м месте Мир РПЛ с 39 очками. Клуб имеет равное количество баллов с лидирующим «Краснодаром», уступая по дополнительному показателю.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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