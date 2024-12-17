Волженкин стал президентом «Оренбурга» вместо Еремякина. Ибрагимов назначен спортивным директором

«Оренбург» сообщил об изменениях в руководстве клуба.

Кирилл Волженкин назначен на пост президента клуба, Исмаил Ибрагимов стал спортивным директором команды.

Оба функционера прежде работали на соответствующих постах в «Балтике».

Василий Еремякин покинул пост президента «Оренбурга ».

«Оренбург» находится на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице Мир РПЛ в этом сезоне.