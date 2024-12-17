Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии и продать «Вальядолид»: «Мотив – чтобы бразильский футбол стал уважаем. Люди просят меня сыграть за сборную»
Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии.
Бывший нападающий национальной команды выдвинул свою кандидатуру в качестве главы Бразильской конфедерации футбола.
Выборы пройдут в период с марта 2025-го по март 2026 года.
Роналдо отметил, что надеется оформить сделку по продаже «Вальядолида» в ближайшее время.
«У меня сотни мотивов, но самый главный из них – это то, чтобы бразильский футбол снова стал уважаем во всем мире.
На улицах люди останавливаются и просят меня снова сыграть, потому что ситуация в национальной сборной не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», – заявил Роналдо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем