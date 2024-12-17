Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии и продать «Вальядолид»: «Мотив – чтобы бразильский футбол стал уважаем. Люди просят меня сыграть за сборную»

Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии.

Бывший нападающий национальной команды выдвинул свою кандидатуру в качестве главы Бразильской конфедерации футбола.

Выборы пройдут в период с марта 2025-го по март 2026 года.

Роналдо отметил, что надеется оформить сделку по продаже «Вальядолида » в ближайшее время.

«У меня сотни мотивов, но самый главный из них – это то, чтобы бразильский футбол снова стал уважаем во всем мире.

На улицах люди останавливаются и просят меня снова сыграть, потому что ситуация в национальной сборной не самая лучшая как на поле, так и за его пределами», – заявил Роналдо .