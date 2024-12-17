Тьерри Анри: «Арсенал» очень предсказуем, многое нужно изменить, чтобы выиграть АПЛ. Когда у команды проблемы, мяч отдают Сака. Это не тренерская проблема»
В прошедшем туре АПЛ команда тренера Микеля Артеты сыграла 0:0 с «Эвертоном».
«Арсенал» очень предсказуем. Да, забивать со стандаров – это прекрасно. Последние три гола в АПЛ они забили со стандартов.
Но если посмотреть на «Ливерпуль», то можно увидеть, как ускоряются Джо Гомес, Дарвин Нуньес и Диогу Жота. В случае с «Арсеналом» и Букайо Сака ты понимаешь, что он сыграет на Мартина Эдегора. Когда у «Арсенала» проблемы, мяч отдают Сака.
Когда смотришь на «Арсенал», думаешь, что единственный их способ забивать – это стандартные положения. Команда не создала много моментов против «Манчестер Юнайтед».
Это не тренерская проблема. Если у вас нет футболистов между линиями, чтобы создавать отвлекающие маневры, будет сложно, если ты отдаешь мяч вингерам справа или слева. Многое нужно изменить, чтобы выиграть АПЛ.
Когда я смотрю, как играет «Ливерпуль», кажется, что они пытаются выиграть, а другие – что не проиграть», – сказал бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
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