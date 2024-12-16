Полуфиналы и финал Лиги наций пройдут в Италии или в Германии. Сборные сыграют между собой в 1/4 финала
Финальная часть Лиги наций пройдет в Италии или в Германии.
Исполком УЕФА утвердил победителя пары Италия – Германия в 1/4 финала турнира в качестве организатора финальной части.
В Италии для проведения матчей Лиги наций были выбраны два стадиона в Турине – домашние арены «Ювентуса» и «Торино». В случае победы Германии полуфиналы и финал пройдут в Мюнхене и Штутгарте.
Двухматчевые противостояния 1/4 финала состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – на 8 июня.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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