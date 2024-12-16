Полуфиналы и финал Лиги наций пройдут в Италии или в Германии. Сборные сыграют между собой в 1/4 финала

Финальная часть Лиги наций пройдет в Италии или в Германии.

Исполком УЕФА утвердил победителя пары Италия – Германия в 1/4 финала турнира в качестве организатора финальной части.

В Италии для проведения матчей Лиги наций были выбраны два стадиона в Турине – домашние арены «Ювентуса » и «Торино ». В случае победы Германии полуфиналы и финал пройдут в Мюнхене и Штутгарте .

Двухматчевые противостояния 1/4 финала состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – на 8 июня.