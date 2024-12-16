Форвард «Рапида» Бургшталлер получил перелом основания черепа в результате нападения в центре Вены. Футболист пропустит несколько месяцев
Форвард «Рапида» Гвидо Бургшталлер получил травму черепа в результате нападения.
Как сообщает пресс-служба австрийского клуба, футболист подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в центре Вены в минувшие выходные. В результате сильного удара и падения Бургшталлер получил перелом основания черепа и был госпитализирован.
В настоящий момент Бургшталлер находится в больнице, где проведет следующие несколько дней. Восстановление форварда после травмы займет несколько месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Рапида»
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