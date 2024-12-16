Форвард «Рапида» Бургшталлер получил перелом основания черепа в результате нападения в центре Вены. Футболист пропустит несколько месяцев

Форвард «Рапида» Гвидо Бургшталлер получил травму черепа в результате нападения.

Как сообщает пресс-служба австрийского клуба, футболист подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины в центре Вены в минувшие выходные. В результате сильного удара и падения Бургшталлер получил перелом основания черепа и был госпитализирован.

В настоящий момент Бургшталлер находится в больнице, где проведет следующие несколько дней. Восстановление форварда после травмы займет несколько месяцев.