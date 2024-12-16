«Ред Булл» уволил Лейндерса. Команда идет 5-й в лиге Австрии, а в ЛЧ у нее 5 поражений в 6 матчах при экс-помощнике Клоппа

Пеп Лейндерс уволен с поста главного тренера «Ред Булл Зальцбург».

41-летний специалист возглавлял клуб с этого сезона.

Он провел 28 матчей во главе команды, одержал 13 побед, сыграл вничью 7 раз и проиграл 8 матчей.

В чемпионате Австрии «Ред Булл Зальцбург » находится на пятой позиции, набрав 26 очков в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Штурма» – 10 баллов.

В Лиге чемпионов «Ред Булл» проиграл 5 из 6 матчей и располагается на 32-й позиции в таблице.

Пеп Лейндерс ранее работал помощником Юргена Клоппа в «Ливерпуле ».