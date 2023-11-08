Российский футболист Алексей Лесин погиб в Сочи, он захлебнулся. Тело нашли на берегу моря

Теги происшествия Спорт-Экспресс Р-Спорт Химик-Август Алексей Лесин Мини-футбол

Российский игрок в мини-футбол Алексей Лесин найден мертвым в Сочи.

Об этом в соцсети 6 ноября сообщил отец спортсмена Сергей Лесин. По его словам, сын отправился в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях, где был найден мертвым на берегу моря.

Алексею Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Сегодня Лесин-старший рассказал «Р-Спорту», что за несколько часов до гибели сын с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах.

Спортсмен покинул приятелей и решил перекусить в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря. При нем были рюкзак с вещами и документы, которые пока не нашли. По словам отца, проблем со здоровьем у Алексея не было. 

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии – захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей.

Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их.

В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись.

Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там все должно быть видно», – цитирует Лесина-старшего «СЭ».

Алексею Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик». 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sed3009
Хороша команда. Оставила одного.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximilian_15
Ответ sed3009
Хороша команда. Оставила одного.
Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их.
-----------
Читать никак? Да и кто всю правду знает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий