Российский футболист Алексей Лесин погиб в Сочи, он захлебнулся. Тело нашли на берегу моря

Российский игрок в мини-футбол Алексей Лесин найден мертвым в Сочи.

Об этом в соцсети 6 ноября сообщил отец спортсмена Сергей Лесин. По его словам, сын отправился в Сочи для участия во Всероссийских соревнованиях, где был найден мертвым на берегу моря.

Алексею Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Сегодня Лесин-старший рассказал «Р-Спорту», что за несколько часов до гибели сын с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах.

Спортсмен покинул приятелей и решил перекусить в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря. При нем были рюкзак с вещами и документы, которые пока не нашли. По словам отца, проблем со здоровьем у Алексея не было.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии – захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей.

Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их.

В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись.

Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там все должно быть видно», – цитирует Лесина-старшего «СЭ».

Алексею Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».