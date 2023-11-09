Вскрытие тела футболиста Лесина не выявило признаков насильственной смерти

Теги происшествия мини-футбол Алексей Лесин Мини-футбол

Смерть футболиста Алексея Лесина не была насильственной.

Об этом стало известно после вскрытия. Тело спортсмена было найдено на берегу моря в Сочи. 

«На данный момент идет расследование. Вскрытие показало, что следов насильственной смерти нет – Алексей утонул», – сообщили в пресс-службе мини-футбольного клуба «Делин», за который выступал Лесин.

Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Российский футболист Алексей Лесин погиб в Сочи – захлебнулся. Тело нашли на берегу моря

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7 комментариев

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TaR
Ответ JENNINGS
Ненасильственная смерть - это смерть от старости, длительной болезни и ввиду дефектов развития. Всё остальное - смерть насильственная. Даже если человек случайно утонул, случайно выпал из окна - это насильственная смерть. Не путайте понятия «насильственная» и «криминальная»
Что за ерунду вы написали?… Кто в данном случае насилие применял - море?
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Замкнул в пустые
Мало народу что ли тонет. Сейчас в Сочи тепло, некоторые плавают в море
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Glukinho
Ответ TaR
Что за ерунду вы написали?… Кто в данном случае насилие применял - море?
Википедия: Насильственной смертью принято называть смерть, наступающую от воздействия на человека факторов внешней среды, таких как: механические (нож, топор, кастет, огнестрельный снаряд, пуля, камень, падение с высоты, рогатка, осколки стекла, удар по голове, автомобиль, поезд и многие другие), либо физические (высокая или низкая температура, различные ожоги, вызванные действием горячих поверхностей, жидкостей, расплавов металлов, или криогенных жидкостей, электрическим током, ионизирующим излучением, высокое или низкое атмосферное давление, электричество, радиоактивное излучение, другие виды излучения — лазерное, СВЧ и другие), либо химические (кислоты, щёлочи, различные отравляющие вещества, химические ожоги, отравление угарным газом).
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Ярик01
Ответ TaR
Что за ерунду вы написали?… Кто в данном случае насилие применял - море?
Ненасильственная смерть - смерть по естественным причинам, утопленники, самоубийцы, ДТП, несчастные случаи и т.д. не являются таковыми
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