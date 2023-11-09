Вскрытие тела футболиста Лесина не выявило признаков насильственной смерти

Смерть футболиста Алексея Лесина не была насильственной.

Об этом стало известно после вскрытия. Тело спортсмена было найдено на берегу моря в Сочи.

«На данный момент идет расследование. Вскрытие показало, что следов насильственной смерти нет – Алексей утонул», – сообщили в пресс-службе мини-футбольного клуба «Делин», за который выступал Лесин.

Лесину было 30 лет. В разные годы он играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Российский футболист Алексей Лесин погиб в Сочи – захлебнулся. Тело нашли на берегу моря