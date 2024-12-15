  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сарр набрал 12 фэнтези-очков за дубль и ассист с «Брайтоном». До этого в АПЛ у форварда было 1+1
Фэнтези
0

Сарр набрал 12 фэнтези-очков за дубль и ассист с «Брайтоном». До этого в АПЛ у форварда было 1+1

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Брайтон» в 16-м туре АПЛ (3:1).

Нападающий Исмаила Сарр забил 2 гола, отдал ассист и набрал 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +8 за голы, +3 за голевую, -1 за желтую карточку. В фэнтези АПЛ его выбрали 52 игрока (0,38%). Ранее в 15 матчах чемпионата у Сарра был всего 1 гол и 1 ассист.

После 16 туров у «Кристал Пэлас» 16 очков, команда идет на 15-м месте. «Брайтон» находится на 9-м месте с 24 очками.

👉 Моя команда в фэнтези АПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoИсмаила Сарр
logoФэнтези
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoБрайтон
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
У «Ман Сити» 1 победа и 8 поражений в 11 последних матчах после поражения от «МЮ» в дерби
3 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Бруну забил с пенальти на 88-й. Онлайн-трансляция
22311 минут назадLive
Жорже Мендеш: «Роналду – лучший футболист в истории. Он продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом»
712 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Последние 10 лет клуб был кладбищем для игроков и тренеров – только Бруну и еще пара человек превзошли ожидания. Аморим был опьянен энтузиазмом, но быстро протрезвел»
417 минут назад
Тэйлор не дал пенальти в ворота «Ман Сити» после падения Хейлунда в борьбе с Диашем. ВАР согласен: «Нормальный контакт»
1124 минуты назадФото
Кин о Уокере после стычки с Хейлундом: «Это красная. Ему должно быть стыдно так падать»
731 минуту назадФото
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
32 минуты назадСпецпроект
«Больше чем тренер». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы перед дерби с «МЮ»
1237 минут назадФото
Президент «Райо» осудил Винисиуса, пожелавшего клубу вылететь в Сегунду: «Неуместно. Футболисты должны быть профессионалами»
3654 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Леганесом», «Атлетико» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Лас-Пальмаса»
220сегодня, 17:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
В ворота «Сити» назначили пенальти за фол Нунеша на Диалло. Бруну забил
1 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм» – 1:1. Бруун Ларсен на 91-й ответил на гол Рейны
7 минут назад
Мостовой назвал лучших игроков в 2024-м: россияне – Головин, Глушенков, Тюкавин, защитники РПЛ – Бабич, Осипенко, Ньямси, вратари – Латышонок, Максименко, Агкацев
421 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Лион», «Гавр» Кузяева разгромлен «Страсбуром», «Брест» забил 4 гола «Нанту»
1332 минуты назад
Пеп помахал рукой и улыбнулся в камеру в конце 1-го тайма дерби с «МЮ». «Сити» ушел на перерыв при счете 1:0
540 минут назадФото
Кечинов назвал Станковича лучшим тренером РПЛ в первой части сезона: «Спартак» показал, что будет до конца бороться за золото»
156 минут назад
У «МЮ» нет ударов в створ при 4 попытках в 1-м тайме дерби. «Сити» пробил 7 раз – 3 в створ
4сегодня, 17:32
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». Мармуш и Шешко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:30
сегодня, 17:30
Первый удар в манчестерском дерби случился на 21-й минуте – позднее всего в матчах «МЮ» и «Сити» с сезона-2006/07. Бил Фоден
9сегодня, 17:18
Симеоне о шансах «Атлетико» на чемпионство: «Я однообразен и скучен: будем идти от игры к игре. Если перестанем так смотреть на ситуацию, ничего хорошего не выйдет»
1сегодня, 17:06
Рекомендуем