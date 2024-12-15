Сарр набрал 12 фэнтези-очков за дубль и ассист с «Брайтоном». До этого в АПЛ у форварда было 1+1

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Брайтон» в 16-м туре АПЛ (3:1).

Нападающий Исмаила Сарр забил 2 гола, отдал ассист и набрал 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +8 за голы, +3 за голевую, -1 за желтую карточку. В фэнтези АПЛ его выбрали 52 игрока (0,38%). Ранее в 15 матчах чемпионата у Сарра был всего 1 гол и 1 ассист.

После 16 туров у «Кристал Пэлас» 16 очков, команда идет на 15-м месте. «Брайтон» находится на 9-м месте с 24 очками.

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