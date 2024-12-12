Мостовой о «Зените»: «15 иностранцев с такими зарплатами обязаны давать результат. Вы получаете такие деньги, что переедать на футбольном поле не имеете права!»
Александр Мостовой удивлен разговорами о недостатке мотивации у «Зенита».
«Зенит» находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром» – по 39.
«Зенит» с таким составом ниже второго места никогда не опустится! Кто бы чего не говорил, пятнадцать иностранцев с такими зарплатами обязаны давать результат!
Удивляюсь разговорам об отсутствии эмоций и мотивации, мол, футболисты наелись. Ребята, внимание! Вы получаете такие деньги, что переедать на футбольном поле, тем более в отсутствии еврокубков, не имеете права!
А то так и получается, что люди уезжают из «Зенита», а их и след простыл! Здесь же они звезды.
Да что в таких условиях не быть звездой? Хорошо, что в Европе не знают, какие зарплаты дают в «Зените»!» – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bobsoccer.ru
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