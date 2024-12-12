Мотта про 2:0 с «Ман Сити»: «Заслуженная победа «Ювентуса» – мы испытали лучшие эмоции, вероятно. Такие матчи – это то, ради чего мы делаем эту работу»

Тиаго Мотта назвал заслуженной победу «Ювентуса» над «Манчестер Сити».

Туринский клуб выиграл 2:0 в матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Мы сыграли сердцем и душой, но также и с умом, с желанием сделать все правильно.

Перед этим матчем мы понимали – потребуется оборонятся глубже, чем обычно, но мы сделали это как команда. И в атаку нам требовалось идти всем вместе, бить по воротам в нужный момент, и это то, что мы сделали. Заслуженная победа, ребята молодцы.

Мы можем играть более открыто против команд с совсем другими характеристиками, чем «Манчестер Сити ».

Но те эмоции, которые мы испытали в этом матче, были, вероятно, лучшими, потому что мы были с нашими болельщиками, и такие игры – это то, ради чего мы делаем эту работу», – сказал главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта .