«Химнастик» из 3-го дивизиона добивается уголовного преследования судьи – впервые в Испании. Клуб нанял детективов, чтобы доказать влияние арбитра на результат матча с «Малагой» за выход в Сегунду

Клуб из Испании добивается уголовного преследования арбитра.

В конце прошлого сезона «Химнастик» и «Малага» встретились в ответном матче плей-офф за выход во второй дивизион Испании из третьего. В первом матче «Малага» победила со счетом 2:1.

Ответная игра закончилась со счетом 2:2, что позволило «Малаге» выйти в Сегунду.

Теперь, спустя несколько месяцев, «Химнастик» подал иск в суд против арбитра Эдера Мальо Фернандеса, судившего тот матч.

В клубе изначально заподозрили судью в нечестности, особенно после того, как ознакомились с рапортом арбитра. По заявлениям представителей «Химнастика», у них есть дополнительные доказательства, собранные с помощью команды детективов агентства Método 3.

В своем рапорте Мальо Фернандес заявил: «Когда мы добрались до раздевалки, куда смогли попасть только благодаря вмешательству полиции, у дверей нашей комнаты возникло множество инцидентов. Мы начали опасаться за свою физическую безопасность, когда увидели, как дверь открыли, и нас начали оскорблять».

Руководство «Химнастика» было удивлено этими заявлениями, так как арбитр упомянул в рапорте, что «члены руководства и владельцы клуба» были среди тех, кто пытался войти в судейскую раздевалку после игры.

Теперь клуб утверждает, что у него есть записи и свидетельства, которые опровергают эти обвинения. Более того, каталонская полиция уже тогда заявила, что описанное Мальо Фернандесом никогда не происходило, из-за чего его обвиняют в фальсификации рапорта.

Кроме того, нанятые клубом детективы утверждают, что во время ужина перед матчем арбитр признался, что он «возьмет на заметку» одного из игроков «Химнастика», который выступает под номером 3. Речь идет о Начо Гонсалесе, который был удален с поля на 63-й минуте, получив вторую желтую карточку.

Кроме того, в иске говорится, что руководители «Малаги» на другом ужине утверждали, что «игра будет под контролем», из-за чего арбитра обвиняют в «преднамеренном изменении результата матча».

Иск также включает результаты анализа судейства, проведенного бывшим арбитром Хавьером Эстрадой Фернандесом по заказу «Химнастика». Согласно отчету, в матче было допущено более тринадцати явных ошибок, из которых девять касались действий игроков «Малаги», которые должны были получить предупреждения.

По данным La Vanguardia, «Химнастик» стал первым клубом в истории Испании, подавшим уголовный иск против арбитра. Суд пока не вынес решение по данному иску.