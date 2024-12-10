  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Химнастик» из 3-го дивизиона добивается уголовного преследования судьи – впервые в Испании. Клуб нанял детективов, чтобы доказать влияние арбитра на результат матча с «Малагой» за выход в Сегунду
5

«Химнастик» из 3-го дивизиона добивается уголовного преследования судьи – впервые в Испании. Клуб нанял детективов, чтобы доказать влияние арбитра на результат матча с «Малагой» за выход в Сегунду

Клуб из Испании добивается уголовного преследования арбитра.

В конце прошлого сезона «Химнастик» и «Малага» встретились в ответном матче плей-офф за выход во второй дивизион Испании из третьего. В первом матче «Малага» победила со счетом 2:1. 

Ответная игра закончилась со счетом 2:2, что позволило «Малаге» выйти в Сегунду. 

Теперь, спустя несколько месяцев, «Химнастик» подал иск в суд против арбитра Эдера Мальо Фернандеса, судившего тот матч. 

В клубе изначально заподозрили судью в нечестности, особенно после того, как ознакомились с рапортом арбитра. По заявлениям представителей «Химнастика», у них есть дополнительные доказательства, собранные с помощью команды детективов агентства Método 3.

В своем рапорте Мальо Фернандес заявил: «Когда мы добрались до раздевалки, куда смогли попасть только благодаря вмешательству полиции, у дверей нашей комнаты возникло множество инцидентов. Мы начали опасаться за свою физическую безопасность, когда увидели, как дверь открыли, и нас начали оскорблять».

Руководство «Химнастика» было удивлено этими заявлениями, так как арбитр упомянул в рапорте, что «члены руководства и владельцы клуба» были среди тех, кто пытался войти в судейскую раздевалку после игры.

Теперь клуб утверждает, что у него есть записи и свидетельства, которые опровергают эти обвинения. Более того, каталонская полиция уже тогда заявила, что описанное Мальо Фернандесом никогда не происходило, из-за чего его обвиняют в фальсификации рапорта.

Кроме того, нанятые клубом детективы утверждают, что во время ужина перед матчем арбитр признался, что он «возьмет на заметку» одного из игроков «Химнастика», который выступает под номером 3. Речь идет о Начо Гонсалесе, который был удален с поля на 63-й минуте, получив вторую желтую карточку.

Кроме того, в иске говорится, что руководители «Малаги» на другом ужине утверждали, что «игра будет под контролем», из-за чего арбитра обвиняют в «преднамеренном изменении результата матча».

Иск также включает результаты анализа судейства, проведенного бывшим арбитром Хавьером Эстрадой Фернандесом по заказу «Химнастика». Согласно отчету, в матче было допущено более тринадцати явных ошибок, из которых девять касались действий игроков «Малаги», которые должны были получить предупреждения.

По данным La Vanguardia, «Химнастик» стал первым клубом в истории Испании, подавшим уголовный иск против арбитра. Суд пока не вынес решение по данному иску. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Confidencial
logoЛа Лига
logoМалага
logoсудьи
logoД3 Испания
logoХимнастик
logoД2 Испания
Хавьер Эстрада Фернандес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миодраг Божович: «В Европе не берут русских игроков, потому что там процветает русофобия. Сейчас такая мода – русских не любят, но скоро все поменяется»
2515 минут назад
Экс-судья Фернандес о пенальти «Реалу»: «У Тчуамени обе ноги стоят на земле, он ничего не делает, чтобы сбить Колашинаца. Это не 11-метровый»
416 минут назадФото
Беллингем забил в четвертом матче подряд. У хавбека «Реала» 6 (4+2) очков на отрезке
420 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» играет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» принимает «Интер», «ПСЖ» в гостях у «Зальцбурга», «Ливерпуль» победил «Жирону»
67220 минут назадLive
«Ливерпуль» мечтает о новом кубке ЛЧ. Ваша помощь будет кстати
22 минуты назадСпецпроект
У Винисиуса 6 (5+1) очков в 5 матчах сезона ЛЧ. Вингер «Реала» забил и ассистировал Беллингему в игре с «Аталантой»
425 минут назад
«Аталанта» – «Реал». 2:3 – Лукман отыграл один мяч, у Винисиуса 1+1, Мбаппе заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
23928 минут назадLive
В ворота «Реала» назначили третий пенальти в этой ЛЧ – де Кетеларе из «Аталанты» сравнял счет в игре 6-го тура. В Ла Лиге – ни одного за 16 матчей
1032 минуты назадФото
Слот об 1:0: «Мне почти жаль «Жирону»: у них был хороший план на игру, но у нас был очень хороший вратарь. Алиссон показал, почему он наш номер один»
1152 минуты назад
Бонуччи о словах Шченсного про надетые наушники, чтобы не слышать предматчевую речь Леонардо: «Ему нужно промыть рот. Когда я говорил, его вообще не было – запирался в туалете»
1256 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Интер». 1:0 – Мукиеле забил на 90-й! Онлайн-трансляция
344 минуты назадLive
«Шахтер» – «Бавария». 1:4 – у Мусиалы и Олисе по голу и ассисту. Онлайн-трансляция
77 минут назадLive
«Ред Булл» – «ПСЖ». 0:3 – Дуэ забил, у Хакими 2 голевых, Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
139 минут назадLive
Мостовой о сборной: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?! Монголия осталась, какие-нибудь Сейшельские острова. Будем в рейтинге ФИФА в топ-3, рекорды ставить»
314 минут назад
Робертсон о новом формате ЛЧ: «Приятно приезжать в новые места, а не застрять в группе с 3 командами. Все получили удовольствие от изменений, думаю»
326 минут назад
Защитник «Спартака» Чернов: «Всегда можно бороться за чемпионство, и с «Зенитом» в том числе. У нас хороший чемпионат – все могут друг у друга очки отобрать»
239 минут назад
Шахин о календаре: «Слишком перегружен. Футбол изменился, игроки работают на пределе возможностей. Гвардиола и Клопп поднимали этот вопрос, но ФИФА не отреагировала»
157 минут назад
Уэбб о неудалении Кайседо за удар Сарру в голень: «Это необдуманное действие, но не грубая игра, нет чрезмерного применения силы. Должна быть желтая»
2сегодня, 20:10
Флик о Ямале: «Несравненный талант, он может выкладываться по полной в каждой игре. Ламин показал, что может играть решающую роль»
2сегодня, 19:47
Салах забил 50-й гол в ЛЧ с учетом квалификации. Он делит с Филиппо Индзаги 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира
26сегодня, 19:36