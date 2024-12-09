«Спартак» выплатит «Твенте» 1 млн евро бонусов, если Угальде наберет 25 очков по «гол+пас» в сезоне. Еще 1 млн – за чемпионство (Metaratings)
По информации Metaratings, в контракте нападающего с московским клубом предусмотрен пункт о выплате бонусов бывшему клубу за результативность.
В случае, если Угальде наберет 25 баллов по системе «гол+пас», «Спартак» дополнительно выплатит «Твенте» 1 млн евро.
Еще 1 млн евро нидерландский клуб получит в случае чемпионства красно-белых при условии, что Манфред сыграет более чем в 50% матчей.
Напомним, что «Твенте» продал Угальде в «Спартак» в январе 2024 года за 13 млн евро.
В первой части сезона Угальде отметился 16 голами и 3 ассистами за «Спартак» во всех турнирах. В таблице Мир РПЛ красно-белые идут на 3-м месте, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 2 очка.
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