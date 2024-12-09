Барко – лучший по очкам в фэнтези РПЛ перед зимней паузой. В топ-3 Батраков и Угальде

Спартаковец Эсекиэль Барко набрал больше всех очков в фэнтези РПЛ за 18 туров.

У полузащитника «Спартака» 114 фэнтези-очков при 46,38% выбора. В РПЛ Барко забил 8 голов и отдал 6 ассистов.

2-й по очкам – полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, у него 109 очков при популярности 57,19%. В чемпионате у россиянина 10 голов и 6 ассистов. Тройку замыкает нападающий «Спартака» Манфред Угальде, у него 108 очков при 38,97% выбора. Он – лучший бомбардир РПЛ с 15 голами, вдобавок у Угальде 2 ассиста.

Следом в топе полузащитник «Акрона» Стефан Лончар (95 очков, 19,5%), защитник ЦСКА Игорь Дивеев (93, 46%) и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (93, 26,52%).

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