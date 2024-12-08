13 очков Тюкавина – лучший результат 18-го тура РПЛ. Жиров набрал 12 очков, Маркиньос и Йочич – по 10

Константин Тюкавин показал лучший результат по очкам в 18-м туре фэнтези РПЛ.

Нападающий «Динамо» дважды забил и отдал ассист в игре с «Химками». За матч Тюкавин набрал 13 фэнтези-очков (+2 за игру, +8 за голы, +3 за ассист), в фэнтези его выбрали 27,2% игроков.

12 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч) набрал защитник «Ахмата» Александр Жиров, автор победного гола в ворота «Оренбурга», в фэнтези РПЛ его выбрали 3% игроков.

По 10 очков в 18-м туре РПЛ набрали полузащитник «Спартака» Маркиньос (+3 за полный матч, +6 за ассисты, +1 за сухой матч) и полузащитник «Рубина» Богдан Йочич (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист). Йочича выбрали только 82 фэнтези-менеджерам (0,33%), Маркиньоса – 37 игроков (0,15%).