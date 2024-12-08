Пеп об удалении Льюиса в матче с «Кристал Пэлас»: «Все потому, что это Рико»
Пеп Гвардиола отреагировал на удаление Рико Льюиса в матче с «Кристал Пэлас».
«Манчестер Сити» на выезд сыграл вничью (2:2) с «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ.
Льюис сравнял счет на 68-й минуте матча, а на 84-й был удален, получив вторую желтую карточку. Первая из них была показана за спорты с арбитром, вторая – за фол.
– Все потому, что это Рико.
– Простите?
– Это Рико.
– Извините, я вас не понял...
– Потому, что это Рико.
– Вы думаете, он получил желтую карточку, потому что это Рико Льюис?
– Это желтая карточка?
– Нет, я вас спрашиваю: вы думали, что это была желтая карточка?
– Это Рико Льюис, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
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