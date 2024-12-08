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Пеп об удалении Льюиса в матче с «Кристал Пэлас»: «Все потому, что это Рико»

Пеп Гвардиола отреагировал на удаление Рико Льюиса в матче с «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» на выезд сыграл вничью (2:2) с «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ.

Льюис сравнял счет на 68-й минуте матча, а на 84-й был удален, получив вторую желтую карточку. Первая из них была показана за спорты с арбитром, вторая – за фол.

– Все потому, что это Рико.

– Простите?

– Это Рико.

– Извините, я вас не понял...

– Потому, что это Рико.

– Вы думаете, он получил желтую карточку, потому что это Рико Льюис?

– Это желтая карточка?

– Нет, я вас спрашиваю: вы думали, что это была желтая карточка?

– Это Рико Льюис, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
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