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Фэнтези
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Йочич набрал 10 очков за 1+1 с «Динамо» Мх. У него первые результативные действия в сезоне РПЛ

«Рубин» одержал волевую победу над «Динамо» Мх (3:2), уступая 0:2 к 39-й минуте.

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич поучаствовал в 2 голах команды: сначала забил сам, а на 69-й минуте отдал ассист на победный гол Дардана Шабанхаджая. До игры с махачкалинским «Динамо» в РПЛ Йочич провел 371 минуту и результативными действиями не отмечался.

За игру полузащитник «Рубина» набрал 10 фэнтези-очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист), в фэнтези РПЛ Йочича выбрали 82 игрока (0,33%).

👉 Моя команда в РПЛ

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoРубин
logoБогдан Йочич
logoДинамо Махачкала
logoФэнтези
logoпремьер-лига Россия
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