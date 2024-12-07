«Бавария» отдала 988 передач в матче с «Хайденхаймом» – второй результат в Бундеслиге за 20 лет. Лучший был при Гвардиоле в 2014-м – 1109
«Бавария» сделала почти 1000 передач в матче Бундеслиги.
Команда Венсана Компани обыграла «Хайденхайм» на своем поле со счетом 4:2 в 13-м туре.
За весь матч мюнхенцы отдали 988 передач. Это второй результат в чемпионате Германии с сезона-2004/05, когда появилась подобная статистика.
Больше пасов за матч Бундеслиги делала только «Бавария» по руководством Пепа Гвардиолы в марте 2014 года против «Герты» – 1109.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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