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Каррагер о Тренте: «Посоветовал бы подписать контракт с реалистичными отступными. «Ливерпуль» бы получил деньги от «Реала», а его запомнили бы как величайшего правого защитника клуба»

Джейми Каррагер высказался о ситуации с контрактом Трента Александера-Арнолда.

Действующий контракт защитника с «Ливерпулем» истекает в 2025 году. В подписании воспитанника «красных» заинтересован «Реал Мадрид».

– Как будут помнить Трента, если он покинет клуб?

– Трента следует любить, что бы ни случилось, но его будут скорее уважать, чем любить, если он уйдет этим летом. К местным игрокам относятся иначе, чем к зарубежным, это так.

Скажем так, я не уверен, что в ближайшее время вы увидите баннер на фанатской трибуне с надписью: «Дайте Тренту столько денег, сколько он захочет». С местными парнями это всегда больше похоже на: «Ты играешь за «Ливерпуль», так чего еще ты хочешь?».

Трент получит много критики, если уйдет бесплатно, потому что его оценивают примерно в 90 млн фунтов. Но если Салах и ван Дейк уйдут, это примут лучше, хотя один стоил 40 млн фунтов, а другой – 75.

Если бы я мог дать Тренту совет, то сказал бы подписать контракт и договориться о реалистичных отступных, чтобы была возможность, если снова появится шанс на переход.

Таким образом, если «Реал» все еще хочет трансфер, «Ливерпуль» мог бы получить какую-то сумму, а Трента запомнили бы как величайшего правого защитника «Ливерпуля», – сказал The Telegraph экс-защитник мерсисайдцев.

«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoЛиверпуль
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