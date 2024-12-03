Мареска не считает «Челси» претендентом на титул: «Мы очень далеки от «Сити», а «Арсенал» близок к ним последние 2 года. Наша команда может доминировать в АПЛ в ближайшие 5-10 лет»

Энцо Мареска считает, что «Челси» может доминировать в Англии в ближайшие годы.

После победы над «Астон Виллой» (3:0) в 13-м туре АПЛ «синие» заняли 3-е место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Арсеналом ».

«Последние два года [«Арсенал»] был очень близок к «Сити », а мы от них очень далеко.

Я уже говорил, что участие в чемпионской гонке приятно давит на меня и игроков. Это не то давление, которое вам не нравится. Вам это нравится, ведь вы участвуете в гонке за титул. Но [в этом сезоне] это не наш случай. Надеюсь, скоро мы сможем добиться успеха.

Хорошо, что я все еще думаю о том, что говорил владельцам и спортивному директору при первой встрече. Благодаря возрасту и хорошему уровню состава «Челси», как я считаю, будет одной из доминирующих команд английского футбола в ближайшие пять-десять лет. Я говорил это при первых контактах с клубом, еще не зная, кто будет тренером.

Передо мной не ставили никаких целей. Единственное, о чем они просили – стать чем-то значимым в ближайшие годы. Думаю, мы движемся в правильном направлении», – сказал главный тренер «Челси ».