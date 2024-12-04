Гвардиола не утратил авторитета на фоне серии «Сити» без побед – игроки думают, что им повезло с тренером. В клубе считают, что против Пепа сыграли обстоятельства
В последних 7 матчах во всех турнирах «горожане» не одержали ни одной победы, потерпев 6 поражений.
Как сообщает The Athletic, в «Манчестер Сити» нет серьезного напряжения на фоне текущих результатов. Пеп Гвардиола сохраняет авторитет в команде, а игроки считают, что им повезло с главным тренером.
Отмечается, что последние результаты «Манчестер Сити» стали неожиданностью для всех. В клубе считают, что обстоятельства сложились против Гвардиолы, и рады продлению контракта с ним, поскольку испанский тренер зачастую играет важную роль в подписании новых игроков.
«Манчестер Сити» идет 5-м в таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков. Сегодня «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест» в домашнем матче 14-го тура – игра начнется в 22:30 по московскому времени.
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