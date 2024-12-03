Мак Аллистер о «Ливерпуле»: «Хотим, чтобы Салах, ван Дейк и Трент остались с нами. Надеемся, клуб сможет договориться»
Алексис Мак Аллистер надеется, что Мохамед Салах не уйдет из «Ливерпуля».
«Когда видишь его каждый день, понимаешь, что он человек, который очень много работает, который неутомим. Он приходит первым и уходит последним. Всегда готов ко всему, что может случиться.
Он переносит это на поле и всегда помогает нам в решающие моменты, когда от больших игроков требуется больше. И это радует нас всех.
Конечно, мы хотим провести с ним много лет, но это личное решение. Клуб должен принять свое решение, и мы не можем вмешиваться.
Надеемся, они смогут договориться, потому что мы хотим, чтобы он, Вирджил и Трент оставались с нами. Надеемся, так и будет», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Салах хочет остаться в «Ливерпуле» и согласен на однолетний контракт, но недоволен подходом клуба к переговорам
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости