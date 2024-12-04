Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
Станислав Агкацев рассказал, что не обращает внимания на комментаторов.
– Футбол часто смотришь?
– Стараюсь не пропускать Лигу чемпионов. Давно слежу за Эдерсоном, кумир в плане игры ногами. Нравится больше, чем Алиссон, хоть тот и основной в сборной.
– Смотришь не без звука?
– Конечно, бывает, когда я с комментаторами не согласен – даже если взять эпизоды с моим участием. Но в целом мне все равно, что они говорят, – сказал вратарь «Краснодара» Агкацев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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