Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»

Станислав Агкацев рассказал, что не обращает внимания на комментаторов.

– Футбол часто смотришь?

– Стараюсь не пропускать Лигу чемпионов . Давно слежу за Эдерсоном , кумир в плане игры ногами. Нравится больше, чем Алиссон , хоть тот и основной в сборной.

– Смотришь не без звука?

– Конечно, бывает, когда я с комментаторами не согласен – даже если взять эпизоды с моим участием. Но в целом мне все равно, что они говорят, – сказал вратарь «Краснодара » Агкацев .