Агкацев о тратах: «Некоторые футболисты говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц. У меня только бутсы столько стоят, о чем вообще речь!»
Станислав Агкацев сказал, что 30 тысяч рублей в месяц ему на жизнь не хватит.
– Краснодар – не самый дешевый город, согласен?
– Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?
– Например.
– В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц.
– Ты – нет?
– У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить – только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь! – сказал вратарь «Краснодара».
Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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