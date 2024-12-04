Агкацев о тратах: «Некоторые футболисты говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч в месяц. У меня только бутсы столько стоят, о чем вообще речь!»

Станислав Агкацев сказал, что 30 тысяч рублей в месяц ему на жизнь не хватит.

– Краснодар – не самый дешевый город, согласен?

– Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?

– Например.

– В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тысяч [рублей] в месяц.

– Ты – нет?

– У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить – только бутсы стоят 30-35 тысяч, о чем вообще речь! – сказал вратарь «Краснодара ».

Латышонок о тратах в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены. В Питере дорогое жилье, чуть с ума не сошел, в Калининграде снимал за 28 тысяч – казалось, что очень дорого»