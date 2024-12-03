Экс-вратаря «Сарагосы» Ратона оправдали по делу о сексуальном насилии: «Женщин нужно защищать, но не любой ценой. Я провел 6 тяжелых лет в борьбе за справедливость»

Суд оправдал Альваро Ратона по делу о сексуальном насилии.

Дело против бывшего вратаря «Сарагосы», ныне выступающего за «Ламию», было подано жительницей Карбальино, откуда родом Ратон. Женщина обвинила его в нападении в ночь на 23 июня 2018 года в баре.

2 июля 2018 года Ратон добровольно пришел давать показания в полицию. Игрок был дважды оправдан в суде, однако женщина подавала апелляции. Верховный суд Испании вынес окончательное решение о невиновности Ратона.

«Мне вынесли оправдательный приговор, и в этом смысле я доволен, потому что справедливость восторжествовала. Это были шесть очень тяжелых лет, когда я не мог поехать в свой родной город, не мог посетить дом родителей или дедушки. Я не мог наслаждаться семейными моментами из-за того, чего я не совершал.

Я понимаю, что необходимо защищать женщин, но не любой ценой. У них нет никаких доказательств, только их слова, и все было в нашу пользу. Медицинское заключение не выявило никакого насилия.

Было доказано, что мы правы, и теперь нам предстоит начать новую процедуру, потому что это не может остаться так. В некотором смысле логично, что люди не подают апелляции и продолжают бороться до конца, потому что наступает момент, когда ты не хочешь продолжать, но, с другой стороны, ты хочешь бороться за справедливость. И не только против этого человека, но и против ложных показаний, которые были на судебных заседаниях», – заявил бывший вратарь «Сарагосы», ныне выступающий за «Ламию».