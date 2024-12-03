«Зенит» сыграет с «Акроном». Приходите поддержать сине-бело-голубых в заключительном матче 2024 года!
В 18-м туре Мир РПЛ «Зенит» встретится с «Акроном».
Матч пройдет в субботу, 7 декабря, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» перед зимней паузой лидирует в турнирной таблице чемпионата, обладая 39-ю очками. «Акрон» же идет на 9-й строчке, набрав 19 очков.
Откроет матч концерт легендарной группы «Чиж и компания». Также болельщики смогут поучаствовать в масштабной новогодней программе, в которой будут: новогодняя ярмарка, праздничная сине-бело-голубая елка, мастер-классы, где гости «Газпром Арены» могут создать новогодние игрушки и украшения для дома и многое другое. Поддержите петербуржцев на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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