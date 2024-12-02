  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» сыграет с «МЮ» в 1/32 финала Кубка Англии, «Ман Сити» – с «Солфордом», «Ливерпуль» – с «Аккрингтон Стэнли», «Челси» – с «Моркэмом»
43

«Арсенал» сыграет с «МЮ» в 1/32 финала Кубка Англии, «Ман Сити» – с «Солфордом», «Ливерпуль» – с «Аккрингтон Стэнли», «Челси» – с «Моркэмом»

Состоялась жеребьевка Кубка Англии.

Определились пары, которые сыграют в 1/32 финала турнира. Матчи пройдут 11-12 января.

«Саутгемптон» – «Суонси»

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Эксетер» – «Оксфорд»

«Лейтон Ориент» – «Дерби»

«Рединг» – «Бернли»

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»

«Норвич» – «Брайтон»

«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

«Миллуолл» – «Дагенхэм»

«Ливерпуль» – «Аккрингтон Стэнли»

«Бристоль Сити» – «Вулверхэмптон»

«Престон» – «Чарльтон»

«Челси» – «Моркэм»

«Мидлсбро» – Блэкберн»

«Борнмут» – «Вест Бромвич»

«Мэнсфилд» – «Уиган»

«Тэмуорт» – «Тоттенхэм»

«Халл» – «Донкастер»

«Сандерленд» – «Сток Сити»

«Лестер» – «КПР»

«Брентфорд» – «Плимут»

«Ковентри» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Ньюкасл» – «Бромли»

«Эвертон» – «Питерборо»

«Уиком» – «Портсмут»

«Бирмингем» – «Линкольн Сити»

«Лидс» – «Хэррогит»

«Ноттингем Форест» – «Лутон»

«Шеффилд Юнайтед» – «Кардифф»

«Ипсвич» – «Бристоль Роверс»

«Фулхэм» – «Уотфорд»

«Кристал Пэлас» – «Стокпорт»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoКубок Англии
logoчемпионшип
logoпремьер-лига Англия
logoТэмуорт
logoСуонси
logoД4 Англия
logoНорвич Сити
logoБирмингем
logoМэнсфилд Таун
logoЛидс
logoКовентри
logoХэррогит
logoШеффилд Уэнсдей
logoШеффилд Юнайтед
logoЛейтон Ориент
logoМанчестер Сити
logoУиком
logoКристал Пэлас
logoСандерленд
logoЭксетер
logoДагенхэм
logoМидлсбро
logoАккрингтон Стэнли
logoЛинкольн Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
Солфорд Сити
logoСаутгемптон
logoБрайтон
logoДонкастер
logoПитерборо
logoД3 Англия
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoБрентфорд
logoЛутон
logoПрестон
logoЛиверпуль
logoБромли
logoВулверхэмптон
logoЛестер
logoМиллуолл
logoДерби Каунти
logoЧарльтон
logoПлимут
logoУотфорд
logoАстон Вилла
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
logoУиган
logoСток Сити
logoОксфорд Юнайтед
logoБристоль Роверс
logoИпсвич
logoБлэкберн
logoМоркэм
logoНоттингем Форест
logoКуинз Парк Рейнджерс
logoКардифф Сити
logoСтокпорт
logoФулхэм
logoХалл
logoЧелси
logoБристоль Сити
logoБернли
logoПортсмут
logoРединг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» против «Байера», «Лейпциг» сыграет с «Айнтрахтом» в среду
1сегодня, 05:10
Как в 9 тысячах км от Москвы подростков влюбляют в футбол, чтобы оградить от улицы
сегодня, 05:00Спецпроект
Холанд после 7 подряд матчей «Ман Сити» без побед: «Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить»
10сегодня, 04:25
Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости
9сегодня, 04:10
«МЮ» интересуется Йылдызом и впечатлен его развитием. 19-летний игрок не планирует покидать «Ювентус»
14вчера, 22:01
Дзаньоло снял футболку, празднуя гол «Роме». Он 4,5 года провел в римском клубе
26вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Аталанта» победила «Рому» в гостях
79вчера, 21:39
«Рома» проиграла дома «Аталанте» – 0:2. У римлян 6 поражений в 7 последних турах Серии А
41вчера, 21:37
«Динамо» включило Лещука в список нападающих на своем сайте после гола «Ахмату»
36вчера, 21:19Фото
«Реалу» и «МЮ» интересен хавбек «Айнтрахта» Ларссон. Немцы оценивают его в 50 млн евро
8вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Нигматуллин про гол Лещука: «Каждый вратарь хотел бы в нужный момент не только выручить, но и забить. Поздравляю Игоря с тем, что у него получилось»
16 минут назад
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
34 минуты назад
Кубок Италиии. 1/8 финала. «Милан» против «Сассуоло», «Лацио» и «Наполи» сыграют в четверг
149 минут назад
«Спартак» играет в самый яркий футбол в РПЛ. Пауза им сейчас невыгодна, они всех выносят в одну калитку». Пименов о красно-белых
6сегодня, 04:55
«Барко как Марадона. Это аргентинская школа – у него ступни как резиновые, они поворачивают игрока в любую сторону». Шавло о хавбеке «Спартака»
17сегодня, 04:40
Чемпионат Испании. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной»
160вчера, 21:53
Индзаги – лучший тренер прошлого сезона Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов, «Интер» – лучший клуб
2вчера, 21:38
18 очков Осипенко за дубль «Пари НН» – лучший результат тура РПЛ. У Лукина из ЦСКА 12 очков, у Сергеева – 11
1вчера, 20:43Фэнтези
Ташуев об 1:1 с «Динамо»: «Несчастный случай. Матч наш, «Ахмат» должен был выигрывать. Но, к сожалению, опять какой‑то…»
12вчера, 20:12
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Садду», пропустив на 90+9
11вчера, 20:10