У Беллингема кружилась голова после столкновения с Сорией – хавбека «Реала» заменили в игре с «Хетафе». Джуд в порядке и сыграет с «Атлетиком»
У Джуда Беллингема закружилась голова в матче с «Хетафе».
Беллингем после сильного столкновения с вратарем Давидом Сорией в игре Ла Лиги с Хетафе» (2:0) был заменен в качестве меры предосторожности.
У англичанина кружилась голова, по данным журналистки Аранчи Родригес.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, хавбек «Реала» сможет сыграть против «Атлетика» в следующем туре – он уже прошел медицинское обследование.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
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