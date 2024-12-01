У Беллингема кружилась голова после столкновения с Сорией – хавбека «Реала» заменили в игре с «Хетафе». Джуд в порядке и сыграет с «Атлетиком»

У Джуда Беллингема закружилась голова в матче с «Хетафе».

Беллингем после сильного столкновения с вратарем Давидом Сорией в игре Ла Лиги с Хетафе » (2:0) был заменен в качестве меры предосторожности.

У англичанина кружилась голова, по данным журналистки Аранчи Родригес.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, хавбек «Реала » сможет сыграть против «Атлетика » в следующем туре – он уже прошел медицинское обследование.