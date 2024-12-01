  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Беллингема кружилась голова после столкновения с Сорией – хавбека «Реала» заменили в игре с «Хетафе». Джуд в порядке и сыграет с «Атлетиком»
4

У Беллингема кружилась голова после столкновения с Сорией – хавбека «Реала» заменили в игре с «Хетафе». Джуд в порядке и сыграет с «Атлетиком»

У Джуда Беллингема закружилась голова в матче с «Хетафе».

Беллингем после сильного столкновения с вратарем Давидом Сорией в игре Ла Лиги с Хетафе» (2:0) был заменен в качестве меры предосторожности.

У англичанина кружилась голова, по данным журналистки Аранчи Родригес.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, хавбек «Реала» сможет сыграть против «Атлетика» в следующем туре – он уже прошел медицинское обследование.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito TV
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoХетафе
logoАтлетик
logoДавид Сория
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoСборная Англии по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о «Реале» в одном очке от «Барсы»: «Мы сражаемся, несмотря на травмы и другие трудности. Мбаппе был очень опасен с «Хетафе», играл хорошо, забил важный гол»
49вчера, 20:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1326 минут назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1432 минуты назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
2645 минут назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
550 минут назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
51 минуту назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
25сегодня, 14:51
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
19сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
10сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
48сегодня, 14:23
Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»
28сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
48 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
10 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
721 минуту назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
525 минут назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1235 минут назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1036 минут назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
456 минут назад
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24
«Фиорентина» о состоянии Бове: «Он в сознании, бодр, поговорил с семьей и командой. Врачи проведут дополнительные обследования для установления причин произошедшего»
1сегодня, 14:19