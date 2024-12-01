У «Тоттенхэма» 1 победа в 5 последних матчах – 4:0 с «Ман Сити»
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» в рамках АПЛ.
Матч 13-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1.
В 5 последних матчах команда Энджа Постекоглу одержала лишь одну победу – над «Манчестер Сити» со счетом 4:0 в прошлом туре.
Две другие игры завершились поражениями – от «Галатасарая» (2:3) в Лиге Европы и «Ипсвича» (1:2) в АПЛ, еще одна – ничьей с «Ромой» в Лиге Европы (2:2).
Следующий матч «Тоттенхэм» проведет на выезде против «Борнмута» в АПЛ 5 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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