У «Тоттенхэма» 1 победа в 5 последних матчах – 4:0 с «Ман Сити»

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» в рамках АПЛ.

Матч 13-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1.

В 5 последних матчах команда Энджа Постекоглу одержала лишь одну победу – над «Манчестер Сити » со счетом 4:0 в прошлом туре.

Две другие игры завершились поражениями – от «Галатасарая» (2:3) в Лиге Европы и «Ипсвича» (1:2) в АПЛ , еще одна – ничьей с «Ромой» в Лиге Европы (2:2).

Следующий матч «Тоттенхэм » проведет на выезде против «Борнмута» в АПЛ 5 декабря.