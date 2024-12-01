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Фэнтези
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Рэшфорд набрал 14 фэнтези-очков за дубль с «Эвертоном». У Зиркзе тоже дубль и 12 очков

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Эвертон» (4:0) в 13-м туре АПЛ.

У Маркуса Рэшфорда дубль, полузащитник отличился в каждом из таймов. Примечательно, что столько же мячей Рэшфорд забил в 12 матчах АПЛ в этом сезоне. За игру у Маркуса 14 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч), в фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 170 игроков (1,26%).

Также 2 гола забил нападающий Джошуа Зиркзе. Предыдущий раз Зиркзе забивал за «МЮ» в АПЛ в 1-м туре. За матч у него 12 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +8 за голы, +1 за сухой матч) при 2,22% выбора.

В 1-м тайме 2 ассиста за 7 минут отдал Бруну Фернандеш. В чемпионате у полузащитника уже 5 ассистов, а в трех последних турах АПЛ – 2 гола и 3 результативные передачи. За игру с «Эвертоном» Фернандеш набрал 9 фэнтези-очков (+2 за игру, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). В фэнтези АПЛ полузащитника выбрали 18,27% игроков.

2 ассиста во 2-м тайме у Амада Диалло, а в 3-х последних играх АПЛ у него уже 4 ассиста. За матч полузащитник набрал 10 очков (+3 за полный матч, +6 за ассисты, +1 за сухой матч). В фэнтези АПЛ Диалло выбрали 136 игроков (1,01%).

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoАмад Диалло
logoЭвертон
logoФэнтези
logoМаркус Рэшфорд
logoДжошуа Зиркзе
logoпремьер-лига Англия
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