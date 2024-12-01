Тедеев об 1:0 с «Оренбургом»: «Акрон» играл сердцем и победил сильного соперника. Могли забить больше» 

Заур Тедеев оценил победу над «Оренбургом» (1:0) в Мир РПЛ.

— Я доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество. Они сегодня были хорошо готовы, играли сердцем. Было много эпизодов, когда в обороне играли правильно. В атаке были хороши, могли забить больше. Считаю, сегодня у нас совершенно закономерная победа.

Думаю, такие матчи будут добавлять нам болельщиков. Я всю игру чувствовал сегодня поддержку и был уверен, что доведем матч до победы.

— Ваша команда продолжает уверенно обыгрывать команды, которые находятся ниже в турнирной таблице. В чем секрет «Акрона»?

— Нет никакого секрета. Мы просто готовимся к каждому матчу и хотим побеждать всех, но не всегда получается. Команда новая, команда формируется.

Последние матчи «Оренбурга » складывались для них довольно‑таки прилично. Может быть, они где‑то недобрали очков. Это сильная команда. Мы сегодня победили хорошего соперника, — сказал тренер «Акрона».