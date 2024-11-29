Гафин о «Динамо»: «Ориентируемся на рублевый бюджет. Курс доллара в контрактах игроков? У всех он разный» 

Дмитрий Гафин рассказал о влиянии курса доллара на финансы «Динамо».

«Мы живем в рублевой зоне и ориентируемся на свои возможности в рамках рублевого бюджета. Финансовый департамент выстроил должную систему.

Курс [доллара] в контрактах игроков? У всех он разный», — сказал председатель совета директоров московского «Динамо ».

По данным Центробанка РФ, курс доллара на 29 ноября составляет 109,58 рублей.