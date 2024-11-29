«Байер» и Виртц начали переговоры о продлении контракта. Клуб уверен, что сохранит хавбека, который интересен «Баварии» и «Ман Сити»
«Байер» хочет сохранить Флориана Виртца.
Леверкузенский клуб обсуждает с семьей полузащитника возможность подписания нового контракта, сообщает Bild. Переговоры начались после того, как «Бавария» и «Манчестер Сити» связались с Гансом Виртцем, отцом и агентом Флориана, чтобы подчеркнуть свою заинтересованность в игроке.
Нынешний контракт хавбека действует до 2027-го, «Байер» планирует продлить его как минимум на год. Если соглашение не будет достигнуто, то леверкузенцы предпочтут продать Виртца следующим летом, поскольку в 2026 году его цена снизится.
Тем не менее в «Байере» уверены, что смогут убедить Флориана подписать новое соглашение.
В текущем сезоне Бундеслиги Виртц провел 11 матчей, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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