Слот о серии «Ман Сити» без побед: «Я считаю Пепа лучшим тренером мира, потому что он всегда находит решения своих проблем. Он сделает это снова – надеюсь, уже после воскресенья»

Арне Слот рассказал, почему считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Ливерпуль » и «Манчестер Сити » встретятся в 13-м туре АПЛ . Игра пройдет на «Энфилде» 1 декабря. «Горожане» не побеждают 6 матчей подряд – у них 5 поражений и 1 ничья на этом отрезке.

«Все смотрят на их результаты, но если вы проанализируете их игру, то увидите, что они вели со счетом 1:0 против «Брайтона» и могли забить на один или два гола больше, они могли вести с разницей в два или три мяча в матче с «Тоттенхэмом», а в матче с «Фейеноордом» они вели со счетом 3:0 и полностью доминировали.

Они по-прежнему очень, очень хорошая команда, и одна из причин, почему я считаю Пепа Гвардиолу одним из лучших тренеров мира – я думаю, что он лучший – заключается в том, что он всегда находит решения своих проблем. И сейчас его проблема в том, что Родри выбыл.

Но мы все знаем, что он [снова] найдет решение, и они снова будут в форме. Но, надеюсь, это произойдет уже после воскресенья», – сказал главный тренер «Ливерпуля».