ЦСКА принимает «Рубин». Приходите на стадион поддержать армейцев!

ЦСКА сыграет с «Рубином» в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 30 ноября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА по итогам 16 туров идет на шестой месте в турнирной таблице чемпионата с 27-ю очками. Казанцы же находятся на строчку ниже, отставая на пять очков. Приходите поддержать армейцев в домашнем матче против «Рубина»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .