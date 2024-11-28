ЦСКА принимает «Рубин». Приходите на стадион поддержать армейцев!
ЦСКА сыграет с «Рубином» в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 30 ноября, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА по итогам 16 туров идет на шестой месте в турнирной таблице чемпионата с 27-ю очками. Казанцы же находятся на строчку ниже, отставая на пять очков. Приходите поддержать армейцев в домашнем матче против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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