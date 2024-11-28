Часть фанатов «Штутгарта» не поехала на матч с «Црвеной Звездой» в ЛЧ из-за жестоких действий полиции Сербии при обыске на границе. В Белграде были нападения на немецких болельщиков

У фанатов «Штутгарта» возникли проблемы при въезде в Сербию на матч ЛЧ.

В среду «Штутгарт» был разгромлен «Црвеной Звездой » (1:5) в гостевом матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

Как передает Sky Sport, значительная часть болельщиков немецкой команды отказались от посещения матча из-за проблем с сербской полицией на границе.

Утверждается, что при обыске на границе на предмет наличия пиротехники и других запрещенных предметов некоторым болельщикам «Штутгарта» пришлось раздеваться догола, а в ряде случаев полиция Сербии применяла по отношению к ним физическое насилие, из-за чего часть фанатов решила вернуться в Германию.

Также сообщается о нескольких случаях нападений на болельщиков «Штутгартав Белграде – некоторые из пострадавших были госпитализированы.