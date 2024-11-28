«Жирона» – первая испанская команда, проигравшая 4 из 5 дебютных матчей в ЛЧ
У «Жироны» худший дебют в Лиге чемпионов среди испанских команд.
Сегодня каталонская команда проиграла «Штурму» (0:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Жирона» первой среди испанских команд проиграла 4 из 5 матчей в своем дебютном сезоне в ЛЧ. Единственную победу каталонцы одержали над «Слованом» (2:0) в 3-м туре.
В оставшихся играх Лиги чемпионов команда Мичела Санчеса сыграет с «Ливерпулем», «Миланом» и «Арсеналом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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