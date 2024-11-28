«Жирона» – первая испанская команда, проигравшая 4 из 5 дебютных матчей в ЛЧ

У «Жироны» худший дебют в Лиге чемпионов среди испанских команд.

Сегодня каталонская команда проиграла «Штурму» (0:1) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Жирона» первой среди испанских команд проиграла 4 из 5 матчей в своем дебютном сезоне в ЛЧ. Единственную победу каталонцы одержали над «Слованом» (2:0) в 3-м туре.

В оставшихся играх Лиги чемпионов команда Мичела Санчеса сыграет с «Ливерпулем», «Миланом» и «Арсеналом».