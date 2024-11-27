«Краснодар» встретится со «Спартаком». Приходите на домашний матч против красно-белых!
В 17-м туре Мир РПЛ «Краснодар» принимает «Спартак».
Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 19:30 на стадионе «Краснодар».
Краснодарцы по итогам 16 туров находятся на второй строчке чемпионата, обладая 38-ю очками. Красно-белые же идут на четвертом месте с 31 очком. Быки, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Спартака»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовал: Степан Кашинцев
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