«Байер» – «Ред Булл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Байер» примет «Ред Булл» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов