Кейн о снижении популярности позиции центрфорварда: «Это досадно, забивать голы – самое сложное в футболе. Месси и Роналду долго доминировали, играя на флангах»
Харри Кейн рассказал, почему классические нападающие теряют популярность в футболе.
«Игра немного меняется. Нынешний тренерский стиль [приводит к тому], что многие игроки, вырастая, хотят стать вингерами. Я думаю, что Месси и Криштиану [Роналду] доминировали долгое-долгое время, играя на флангах. Думаю, многие наблюдали за ними.
Когда я рос, я наблюдал за игрой одних из лучших нападающих в мире, поэтому я хотел быть «девяткой». Так уж устроен футбол. Некоторые тренеры задействуют ложную «девятку» или игроков, которые совмещают роли «девятки» и «десятки».
Это досадно, потому что, мне кажется, забивать голы – самое сложное в футболе. Поэтому я хотел бы видеть больше игроков на позиции «девятки», но можно заметить, как с годами все меняется», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Eurosport
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