Онана получил приз от FIFPro за благотворительность. Фонд вратаря «МЮ» предоставляет бесплатную медицинскую помощь детям в Черной Африке

Андре Онана получил награду за благотворительность.

Вратарь «Манчестер Юнайтед » и сборной Камеруна был удостоен награды FIFPro Merit Award в номинации «вклад игрока».

Его фонд предоставляет бесплатную медицинскую помощь и операции детям, проживающим в Черной Африке – части континента, находящейся к югу от Сахары.

Ежегодно помощь получают около 500 детей.