Онана получил приз от FIFPro за благотворительность. Фонд вратаря «МЮ» предоставляет бесплатную медицинскую помощь детям в Черной Африке
Андре Онана получил награду за благотворительность.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна был удостоен награды FIFPro Merit Award в номинации «вклад игрока».
Его фонд предоставляет бесплатную медицинскую помощь и операции детям, проживающим в Черной Африке – части континента, находящейся к югу от Сахары.
Ежегодно помощь получают около 500 детей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер FIFPro
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