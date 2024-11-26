«Спортинг» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Спортинг» примет «Арсенал» в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов