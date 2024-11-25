Аршавин о сборной в 2024-м: «С командами вроде Брунея можно максимум раз в год играть, иначе будет фарс. Перспективы на следующий год туманны, все зависит от ситуации»

Андрей Аршавин подвел итоги года для сборной России.

В 2024 году команда Валерия Карпина выиграла все 5 товарищеских матчей с общим счетом 26:0.

«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна . Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, – наверное, не было шансов договориться с другими.

С такими сборными, как Бруней , можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые 2 месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас.

Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС , а от текущей ситуации», – сказал бывший игрок сборной России.