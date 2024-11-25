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Аршавин о сборной в 2024-м: «С командами вроде Брунея можно максимум раз в год играть, иначе будет фарс. Перспективы на следующий год туманны, все зависит от ситуации»

Андрей Аршавин подвел итоги года для сборной России.

В 2024 году команда Валерия Карпина выиграла все 5 товарищеских матчей с общим счетом 26:0.

«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, – наверное, не было шансов договориться с другими.

С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые 2 месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас.

Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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