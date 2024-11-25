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  • Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Зенит» стал чаще отдавать игры, возможно. Они уже не непобедимые. Хотим быть на 1-м месте, мы стали сильнее во всех аспектах»
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Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Зенит» стал чаще отдавать игры, возможно. Они уже не непобедимые. Хотим быть на 1-м месте, мы стали сильнее во всех аспектах»

Никита Кривцов считает, что «Краснодар» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

«Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Все те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. 

Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если будем продолжать играть так же, как играли первый круг, думаю, наши шансы увеличиваются», – сказал полузащитник «Краснодара».

После 16 туров «быки» занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoЗенит
logoНикита Кривцов
logoпремьер-лига Россия
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