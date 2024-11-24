Рафинья первым набрал 100 очков в фэнтези Ла Лиги. Полузащитник забил «Сельте»
«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги (2:2).
Рафинья открыл счет на 15-й минуте. За игру полузащитник набрал 8 очков (+3 за полный матч, +5 за гол).
Игрок «Барселоны» первым набрал 100 очков в фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘, после 14 туров у Рафиньи 104 очка. В фэнтези его выбрали 46,88% игроков, выше популярность только у Роберта Левандовского (54,89%) и Винисиуса Жуниора (47,76%).
В Ла Лиге у Рафиньи 8 голов и 6 ассистов.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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