Фэнтези
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Рафинья первым набрал 100 очков в фэнтези Ла Лиги. Полузащитник забил «Сельте»

«Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» в 14-м туре Ла Лиги (2:2).

Рафинья открыл счет на 15-й минуте. За игру полузащитник набрал 8 очков (+3 за полный матч, +5 за гол).

Игрок «Барселоны» первым набрал 100 очков в фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘, после 14 туров у Рафиньи 104 очка. В фэнтези его выбрали 46,88% игроков, выше популярность только у Роберта Левандовского (54,89%) и Винисиуса Жуниора (47,76%).

В Ла Лиге у Рафиньи 8 голов и 6 ассистов.

👉 Моя команда в фэнтези Ла Лиги

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
logoВинисиус Жуниор
logoФэнтези
logoРоберт Левандовски
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСельта
logoРафинья Диас
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